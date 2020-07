Muoiono gli anziani

Oltre alla tragedia della perdita c'è un risvolto concreto da non sottovalutare.

C’è anche un altro aspetto da considerare nella crisi del Coronavirus. Quando muore un genitore, oltre al lutto e al dolore, può peggiorare la condizione sociale dei figli. Un grido d’allarme arriva da Genova, per esempio. Dai dati della Caritas diocesana e della Fondazione Auxilium emerge che, alle tante persone che non avevano ancora superato le conseguenze della crisi del 2008, si affiancano oggi nuovi poveri: sono le famiglie che contavano sulla pensione di un genitore morto per coronavirus. A queste bisogna poi aggiungere un numero sempre crescente di lavoratori precari, piccoli artigiani e commercianti