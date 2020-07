PALERMO – Ventiquattro fibule di varia grandezza e forma, orecchini, vasi in terracotta grandi e piccoli, lucerne, sigilli di piombo, frammenti di antichi utensili da cucina, cerchi di bronzo a formare bracciali, oltre a elementi di piombo e bronzo: tutto di probabile epoca greca. Questo è il bottino trovato dai carabinieri in casa di un pregiudicato di Licata (Agrigento), che è stato denunciato. Trovato anche un metal detector durante il blitz avvenuto ieri a casa di un pregiudicato di 55 anni. I reperti erano nascosti in vari angoli della casa, nei cassetti della cucina, tra pacchi di pasta, sotto uno strato di terra nei vasi delle piante. Ed ancora, tra il sale e lo zucchero. Il materiale trovato sarà periziato dagli esperti.

(ANSA)