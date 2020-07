PALERMO – La polizia di Agrigento denuncia tre persone per truffa informatica: G. A., 44 anni, A. P., 37 anni, e A. D’A, di 38. Nella loro rete sono finiti cittadini di Licata a cui hanno fatto sottoscrivere polizze assicurative fantasma. In un caso hanno finto di vendere il motore per una Jeep.

Si spacciavano su Internet per agenti o responsabile di società per la vendita di automezzi. Poi indicavano recapiti telefonici, identità fittizie, carte di credito PostePay e coordinate bancarie su cui fare i versamenti. Gli inconsapevoli acquirenti che attendevano la consegna della merce o che in quel frangente erano incorsi in incidenti stradali e non risultavano coperti da alcuna assicurazione, ben presto, però, si rendevano conto di essere stati raggirati da sconosciuti che avevano carpito la loro buona fede.