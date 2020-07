Palermo – La Regione siciliana ha provveduto ad inviare all’INPS i primi decreti di concessione della Cassa Integrazione in deroga, che sono stati immediatamente presi in carico e posti in lavorazione dagli uffici competenti, al fine di giungere al pagamento delle prestazioni entro il più breve tempo possibile.

La direzione regionale INPS Sicilia conferma di avere predisposto da tempo, per il raggiungimento di tale obiettivo, un piano di intervento straordinario che prevede l’impiego di una task force regionale che garantirà, in tempi notevolmente ridotti, tutti gli adempimenti previsti per l’autorizzazione della Cassa Integrazione in deroga. Anche il pagamento delle prestazioni sarà perfezionato in tempi brevi, previa fornitura, da parte delle aziende, dei dati relativi ai lavoratori.

L’Inps non specifica quanti siano i decreti inviati dalla Regione. L’assessore Scavone aveva parlato di 1.400. Oggi due deputati dei 5 Stelle avevano comunicato che fino a ieri non ne era stato inviato nessuno.

Si comunica altresì che l’INPS ha già autorizzato, in Sicilia, n.14.240 domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e disposto il pagamento della stessa prestazione in favore di 15.580 lavoratori.