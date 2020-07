PALERMO – Si registrano nuovi casi di positività al Coronavirus in provincia di Palermo, ma anche nuove guarigioni. A Cinisi è infatti guarito il primo paziente risultato contagiato e che dopo l’esito del tampone aveva diffuso un video sui social per avvisare i propri concittadini: “Sono positivo – aveva detto – chiunque sia entrato in contatto con me chiami il proprio medico di famiglia e resti a casa”. Ma per fortuna nella cittadina a pochi chilometri da Palermo si sono registrati fino ad oggi soltanto altri due casi. Guariti anche quattro pazienti positivi al Covid-19 a Bagheria: erano tra i 25 contagiati registrati finora.

Primi contagi da Coronavirus, invece, a Castelbuono e a Casteldaccia. In entrambi i casi si tratta di ragazzi rientrati dall’estero. Nel dettaglio, a Castelbuono è positivo un giovane tornato in Sicilia dall’Inghilterra e che poco prima del rientro aveva già accusato i sintomi del contagio, avvertendo la famiglia e attuando l’autoisolamento al suo arrivo. A Casteldaccia, è il sindaco Giovanni Di Giacinto ad informare la cittadinanza: “Fino ad oggi non avevamo registrato alcun caso – ha detto durante una diretta Facebook ieri sera – ma i due pazienti positivi per fortuna stanno bene e sono asintomatici. L’Asp di Bagheria ha confermato il risultato dei tamponi nelle scorse ore, ma ciò non deve mettere in allarme la nostra comunità. Fino ad adesso, tutti i test effettuati a coloro che sono rientrati dal Nord e dall’estero, soprattutto ragazzi, erano risultati negativi. Entrambi erano già in autoisolamento e non hanno avuto contatti con altre persone al rientro. Vi invito dunque a mantenere la calma e a continuare ad attenervi alle misure di contenimento”.

Si registra inoltre il terzo caso a Borgetto, mentre il sindaco di Capaci, Pietro Puccio, aggiorna quotidianamente i propri concittadini sulle condizioni di salute delle tre donne risultate positive al Covid in paese: “Stanno bene, ma le prime due rimangono ancora ricoverate in ospedale a Palermo, mentre la terza rimane in isolamento domiciliare obbligatorio. Continuiamo a rispettare le regole, sarà possibile allentare le restrizioni ed i divieti un po’ alla volta, sempre nel rispetto delle tutele e degli obblighi di distanziamento sociale. I comportamenti prudenti e virtuosi di queste settimane, ci danno il diritto di sperare che la situazione in generale possa migliorare nelle prossime settimane, per tornare un po’ alla volta a quella normalità ambita da tutti, ma che ci sarà possibile riconquistare solo facendo sempre molta attenzione e rispettando le regole che via via si andranno sempre più evolvendo”.