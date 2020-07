‘Grazie per il Covid che porti’

Lavorano e muoiono medici e infermieri nel tempo del Coronavirus. Tantissimi, per fortuna, ne apprezzano il sacrificio eroico, altri no. “Grazie per il Covid che tutti i giorni ci porti in corte. Ricordati che ci sono anziani e bambini, grazie”. E’ il messaggio anonimo e choc che un’infermiera 48enne che lavora nel reparto malattie infettive nell’ospedale di Lucca, ha trovato nella cassetta della posta di casa, a Capannori. L’infermiera ha deciso di rendere pubblico il messaggio e di chiamare i carabinieri.