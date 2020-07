PALERMO – Due infermiere della clinica Villa Maria Eleonora di Palermo sono positive al test del coronavirus. Negative al primo tampone sono andate in quarantena a casa. Ma nonostante abbiamo rispettato tutte le disposizioni al secondo tampone sono risultate positive. Dopo il loro trasferimento all’albergo San Paolo Palace, che ospita pazienti in quarantena, sono risultati positivi anche i mariti e i figli. Per il marito di una delle due colleghe è stato necessario il ricovero nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cervello. Le sue condizioni sono diventate più serie con gravi difficoltà respiratorie. “Un incubo – racconta – E’ davvero difficile. Mi aiuta l’idea di riabbracciare mia moglie e i miei figli, ma è davvero difficile”. Intanto un altro paziente della clinica Maria Eleonora di 58 anni positivo è stato ricoverato al Covid Hospital di Partinico. Le sue condizioni come anche quelle dei pazienti ricoverati non sono gravi.(ANSA).