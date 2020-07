“Secondo le stime che arrivano dai Paesi europei, la metà delle persone che sono morte di Covid-19 erano residenti in case di cura. E’ una tragedia inimmaginabile”. Lo ha detto il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge, in una conferenza stampa. In Sicilia l’ultimo caso di questo tipo riguarda una struttura di Caltagirone dove ci sono stati una quarantina di contagi.

In Italia nelle ultime 24 ore si sono accertati 2.646 nuovi casi di Coronavirus. In Sicilia i nuovi tamponi positivi sono stati 43. Diminuisce ulteriormente nell’Isola il numero delle persone ricoverate. In sei regioni oggi i nuovi contagi accertati sono stati meno di dieci. Insomma, i dati relativi all’emergenza sanitaria sono confortanti. Resta però alto il numero dei decessi: sono stati 464 nelle ultime 24 ore, cinque dei quali in Sicilia. Sono 57.576 i guariti, con un incremento rispetto a ieri di 3.033. E’ il numero più alto dall’inizio dell’emergenza, mentre l’aumento ieri era stato di 2.943.

Ci si prepara all’inizio della fase 2 con la riapertura parziale prevista per il 4 maggio. A Palermo oggi hanno chiesto di potere riaprire i circoli sportivi ma anche i titolari dei bar, che chiedono l’attenzione delle istituzioni regionali e statali. In Sicilia, sono finalmente arrivati all’Inps i primi decreti per la Cassa integrazione in deroga inviati dalla Regione. La platea di persone che attendono la misura sfiora le 140mila unità. La finanziaria regionale con le misure per affrontare l’emergenza Covid-19 è all’esame della commissione Bilancio, dopo l’approvazione da parte delle commissioni di merito. Arriverà in Aula all’Ars la settimana prossima.