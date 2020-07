PALERMO – Giunta comunale e Legambiente a confronto in videoconferenza su temi di politica ambientale e, in particolare, le scelte di mobilità che caratterizzeranno la vita della città nella seconda fase di contrasto al Covid 19. Investire sulla mobilità al fine di ridurre gli agenti inquinanti in atmosfera è stato uno dei punti cardine dell’incontro in cui è stato evidenziato come dato ineludibile che in questa emergenza ci sia una chiara connessione tra l’inquinamento ambientale e la diffusione degli agenti patogeni.

In particolare, è stata discussa la necessità di attivare ogni misura per evitare che venga privilegiato il veicolo privato negli spostamenti urbani e che il distanziamento sociale rischia di avere come effetto l’abbandono dei mezzi di trasporto pubblico. “Per questo – hanno concordato i partecipanti – servirà una strategia integrata per impedire che nella nostra città aumenti ulteriormente l’inquinamento da traffico anche perché sarebbe un danno incommensurabile alla salute dei cittadini”.

Legambiente e la Giunta municipale hanno concordato che è necessario continuare ad investire sulla limitazione del traffico veicolare privato, ampliando le zone a traffico limitate, le aree pedonali, gli spazi riservarti alla mobilità ciclabile e alla micromobilità elettrica. Nelle prossime settimane sarà definita una piattaforma che servirà per aprire il confronto pubblico con le realtà cittadine che si occupano, a vario titolo, di ambiente e mobilità al fine di predisporre un piano di azione che servirà ad affrontare la nuova fase che avrà un momento decisivo in occasione della riapertura delle scuole.

“La necessità di tutelare la salute sarà ancora di più la priorità della nostra attività amministrativa – afferma il sindaco Leoluca Orlando – e per questa ragione il piano d’azione sull’ambiente e la mobilità sarà uno strumento necessario per il governo della città”. “Il virus si è confermato una sorta di esternalità negativa dell’inquinamento – dichiara Giusto Catania, assessore all’ambiente e alla mobilità – anche gli investimenti infrastrutturali, in primis il tram, saranno decisivi per migliorare la qualità degli spostamenti e contemporaneamente serviranno a rilanciare l’economia cittadina”. Legambiente sta lavorando per costruire tutte le condizioni affinché venga favorito e sostenuto l’uso delle biciclette partendo dalla realizzazione di ‘corsie di mobilità straordinarie’, per permettere ad un numero sempre più grande di palermitani di usare le due ruote in sicurezza.