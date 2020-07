Irruzione in una casa nel rione Sperone

PALERMO – Nella sua abitazione, nel rione Sperone, Arturo La Rizza, 50 anni, nascondeva una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa, munizioni, tre caricatori, 20 flaconi di metadone cloridrato (a tutti gli effetti sostanza stupefacente) per un totale di oltre 5 litri.

Ad arrestarlo sono stati i poliziotti del commissariato Brancaccio. Gli agenti lo cercavano dal 2017 per notificargli un atto giudiziario: è indagato per lesioni gravi. Da allora risultava irreperibile.

Ieri mattina lo hanno individuato. Si è mostrato nervoso e non ha saputo giustificare la sua presenza in quella casa. Da qui la perquisizione: dentro la fodera di un giubbotto c’erano la pistola e in un’altra stanza il metadone, considerato a tutti gli effetti una droga.