Se la tabella di marcia sarà rispettata in Italia, durante l’estate, partirà la sperimentazione di un vaccino contro il Coronavirus.

Lo rende noto il consorzio europeo costituito fra le aziende ReiThera di Pomezia (Roma), della tedesca Leukocare di Monaco e della belga Univercells di Bruxelles. “Attualmente ReiThera sta svolgendo le attività preparatorie per iniziare la sperimentazione clinica di fase1/2 in Italia durante l’estate 2020”, si legge in una nota del consorzio. “La produzione su larga scala verrà avviata subito dopo”.

Tre aziende “hanno deciso di unire gli sforzi nella lotta contro questa devastante pandemia mettendo in comune le rispettive competenze al fine di accelerare lo sviluppo rapido di un vaccino basato su di una singola dose”.

Non basterà solo testare con successo il vaccino, poi si dovranno produrre milioni di dosi in tempi rapidissimi. Da qui l’idea di unire le forze