PALERMO – “Le misure economiche messe in campo dalla Regione siciliana sono adeguate e rispondono alla fase di emergenza, ma è necessaria una strategia complessiva per affrontare la fase 2, in particolare servono garanzie sulla prossima stagione turistica. Ha fatto bene il governatore Musumeci a chiedere al Governo garanzie sul turismo estivo che in Sicilia rappresenta il vero motore dell’economia regionale”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. “Riteniamo – aggiunge Sciotto – che accanto ad un tavolo nazionale che discuta sulle misure di sicurezza più idonee per garantire l’avvio della stagione estiva, è necessario istituire un tavolo regionale di confronto coordinato dall’assessore Manlio Messina e che veda la partecipazione dei comuni e delle associazioni di categoria. In questa fase di emergenza sanitaria, urge uno sforzo corale tra istituzioni ed imprenditori per far ripartire subito il turismo siciliano che può rappresentare un incredibile volano per la ripresa della crescita economica”, conclude Sciotto.

