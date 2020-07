Ars, l’esame della Finanziaria

PALERMO – E’ stata rinviata a lunedì prossimo, alle 16, la seduta parlamentare per incardinare la manovra finanziaria, che era prevista domani secondo il calendario della capigruppo. Lo slittamento è dovuto al ritardo nella tabella di marcia dei lavori della commissione Bilancio dell’Ars, dove l’esame della legge di stabilità prosegue a rilento a causa dei numerosi emendamenti, molti dei quali di maggioranza. Il testo è composto da 26 articoli. Ieri sono stati approvati gli articoli 1 e 9 che riguardano i Comuni, e l’articolo 13 che per il settore dei trasporti. Oggi sono stati approvati gli articoli 2 e 4 in ambito sociosanitario e famiglia. La seduta è stata sospesa durante l’esame dell’articolo 6 che riguarda il congelamento della tassa sulle concessioni governative regionali, dei tributi per il deposito in discarica dei rifiuti e il pagamento delle concessioni demaniali marittime e dei canoni irrigui per i consorzi di bonifica. L’articolo prevede attualmente la “sospensione” del pagamento, il Pd ha chiesto invece di prevedere l’esenzione per il 2020.