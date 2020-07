Cresce il numero dei contagi

Dopo alcuni giorni in cui si era registrato un trend costante, torna lievemente a salire il numero dei contagi in Sicilia. Sono 55 oggi, rispetto ai 43 di ieri, a fronte anche di alcuni tamponi in meno (circa 400 in meno oggi rispetto a ieri). Cinque i decessi nelle ultime 24 ore, così come era accaduto in quelle precedenti. Cresce però lievemente anche il numero dei guariti, mentre cala ancora quello delle persone ricoverate.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (venerdì 24 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 65.165 (+3.015 rispetto a ieri), su 63.626 persone: di queste sono risultate positive 2.981 (+55), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.320 (+19), 443 sono guarite (+31) e 218 decedute (+5).

Degli attuali 2.320 positivi, 493 pazienti (-17) sono ricoverati, di cui 32 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.827 (+36) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.