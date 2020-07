“Il passaggio alla fase 2?

PALERMO – “E’ giusto pensare alla fase 2 ma non possiamo permetterci che questa sia un salto nel buio. Dobbiamo essere consapevoli che non siamo ancora usciti dall’emergenza sanitaria”. Lo afferma Giangiacomo Palazzolo, sindaco di Cinisi e componente del comitato promotore nazionale di Azione. “E’ naturale – spiega Palazzolo – che in tanti siano concentrati sulla fine del lockdown, ma vorrei che non si legasse o identificasse questo passaggio necessario per l’economia ad una fine dell’emergenza sanitaria che non c’è stata e tempo non ci sarà a breve. Come amministratore ho delle responsabilità di salute pubblica e voglio pertanto procedere con garanzie ben precise a partire da un impiego diffuso di tamponi e test sierologici. In caso contrario non sarò disponibile a far riaprire attività o mandare addirittura i ragazzi a scuola senza sapere come le autorità nazionali e locali pensano di intervenire in per convivere con il virus o intervenire nel malaugurato caso di eventuale recrudescenza dell’epidemia”.