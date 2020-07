La luce solare, i raggi ultravioletti o il disinfettante iniettato nel corpo per uccidere il coronavirus. E’ il suggerimento che arriva da Donald Trump che indica che si potrebbero testare iniezioni di ultravioletti, di disinfettanti e di candeggina per vedere se uccidono il coronavirus. L’indicazione scatena subito una pioggia di polemiche con molti esperti che definiscono “irresponsabile e pericolo” il suggerimento di Trump perché potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi il disinfettante in casa per conto proprio. “Non sono d’accordo” con il super esperto Anthony Fauci sul fatto che gli Stati Uniti sono ancora indietro sui test per il coronavirus. Trump ribadisce che molti paesi al mondo “vogliono i nostri test. Siamo coloro che ne stanno facendo di più”. (ANSA)