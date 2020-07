Ci sarebbe un calendario di massima per le riaperture spalmato in quattro settimane. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della sera anche nella sua edizione on line, si comincerà il 27 aprile con le fabbriche di macchine industriali per l’agricoltura e la silvicoltura. Il 4 maggio riaprono cantieri e fabbriche, si potrà tornare a uscire, anche fuori dal comune di residenza, sempre con autocertificazione, si potrà giocare al lotto. L’11 maggio toccherebbe ai negozi (esclusi mercatini e centri c commerciali). Il 18 maggio potrebbero riaprire bar e ristoranti. Questo sempre che la curva del contagio non impenni.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte deciderà entro il weekend, dopo un nuovo giro di contatti con gli enti locali e gli esperti del comitato tecnico scientifico e della task force presieduta da Vittorio Colao. I sindacati, che lavorano con il governo per aggiornare i protocolli di sicurezza sul lavoro, frenano. Ma al contrario le Regioni, a partire dal Dem Stefano Bonaccini e Confindustria, premono per riaccendere il motore produttivo del Paese, che sta marciando verso un crollo epocale del Pil. Conte si riserva una scelta nelle prossime ore, fermo restando l’inizio della “fase 2” il 4 maggio.

Una bozza di documento del ministero citata dall’agenzia Ansa individua nuove regole per bus, metro, treni, aerei, con misurazione della temperatura nelle stazioni. Per evitare ore di punta ci saranno tariffe differenziate nelle diverse fasce e poi biglietti elettronici, percorsi a senso unico in entrata e uscita, posti distanziati e sistemi conta persone. Non solo:si userà la mascherina, spiega l’Inail, sui bus, come nei luoghi di lavoro. Il dato da tenere d’occhio sarà sempre l’indice di contagio R0, che adesso è sceso tra lo 0,5% e lo 0,7%, e permette di progettare la riapertura.