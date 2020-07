PALERMO – Prosegue l’esame della manovra da parte della commissione Bilancio dell’Ars. Ieri sono passati gli articoli sui Comuni, incluso il fondo perequativo con la proposta del Pd che porta da 200 a 300 milioni il fondo perequativo, per compensare e minori entrate dal calo dei tributi, se lo Stato concederà i soldi in più. Resta anche la norma targata Pd con due milioni per i comuni siciliani zone rosse.

Votate anche le norme sugli interventi in favore del trasporto pubblico. Resiste l’emendamento che include tra i beneficiari dei fondi i tassisti, votato in commissione Territorio. “La commissione Bilancio all’Ars ha dato il via libera ad un emendamento alla legge di stabilità regionale che stanzia 10 milioni di euro per tassisti ed attività di noleggio con conducente. Lo dice Anthony Barbagallo parlamentare regionale del Partito Democratico, primo firmatario della proposta. Approvata anche la norma proposta da Stefano Pellegrino, presidente della Commissione Affari Istituzionali, che prevede di estendere ai noleggiatori e locatori di natanti, nonché ai trasportatori marittimi di passeggeri – codice ATECO ditte 50.1 – il contributo di 10 milioni di euro già disposto a sostegno delle attività di trasporto su gomma non di linea – taxi, ncc, servizi di piazza. E la norma che esenta le forze dell’ordine dal biglietto sui mezzi pubblici. Bagarre sullo sport, scontro duro tra maggioranza e opposizione, Pd e parte dei Cinque stelle. In particolare, si contesta la norma che riserva una percentuale delle somme alle scelte dell’assessore (per le nuove società sportive) e si chiedono risorse aggiuntive. Restano in finanziaria gli ingenti stanziamenti per Giro d’Italia, Giro di Sicilia e per il torneo di golf di Sciacca.

Si continua oggi pomeriggio, a partire dalle 13. Rimane da affrontare ancora buona parte della manovra. Resta, sottolinea il Pd, l’incertezza sulle coperture. “I fondi Poc devono essere riprogrammati e il governo lo deve ancora fare – osserva il capogruppo dem Giuseppe Lupo -. Il governo ha il dovere di dire nella riprogrammazione quali opere non intende realizzare per finanziare le misure della manovra. Quanto ai fondi sulla minore partecipazione alla copertura del disavanzo pubblico ancora non sappiamo come andrà a finire”.