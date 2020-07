Morte del dirigente Rizzuto

SIRACUSA, 24 APR – La Procura di Siracusa ha acquisito una serie di atti in merito ai diversi esposti presentati da familiari di persone decedute recentemente negli ospedali siracusani per cause collegate al Coronavirus. Sono stati i carabinieri di Siracusa e i Nas di Ragusa ad eseguire gli accertamenti richiesti negli ospedali Umberto I e quello di Noto e nella sede dell’Asp di Siracusa. Il procuratore, Sabrina Gambino, ha aperto una fascicolo al momento a carico di ignoti con l’accusa di omicidio colposo per la morte del direttore del Parco archeologico di Siracusa, Calogero Rizzuto, ma ha acquisito anche altri esposti. Ad esempio quelli presentati dalle organizzazioni sindacali sulla gestione delle strutture ospedaliere, e sui contagi del personale sanitario. La Procura, che sta effettuando una valutazione tecnica sulle procedure adottate dall’Asp, è in attesa di ricevere anche la relazione della commissione inviata dalla Regione per accertare anomalie sulla gestione clinica del direttore Rizzuto.