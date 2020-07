Sicilia, verso la sospensione

PALERMO- La Commissione bilancio dell’Ars ha votato all’unanimità un emendamento alla finanziaria che prevede l’esenzione dal pagamento del bollo auto per il 2020 per i mezzi fino a 1.400 cc cilindrata, di proprietà delle famiglie con reddito inferiore a 15 mila euro. I testo in commissione prevede anche l’esonero dei ruoli istituzionali ed irrigui emessi dai Consorzi di bonifica. In precedenza era stato votato all’unanimità anche l’esenzione, nel 2020, dei canoni demaniali per i lidi. (ANSA)