L'iniziativa dell'Ordine degli psicologi per dare sostegno a chi ha paura della pandemia

PALERMO – A Palermo è attivo un servizio integrato di supporto psicologico gratuito, nato dalla collaborazione tra ASP di Palermo, Università degli Studi di Palermo e Ordine degli Psicologi Sicilia, in grado di rispondere, a diversi livelli, ai bisogni della cittadinanza fortemente provata dalla paura del contagio e dalle condizioni restrittive imposte a tutela della salute. I cambiamenti nella vita quotidiana e la radicale modifica delle abitudini, oltre alla paura del contagio dal COVID-19, e la condizione costrittiva del “rimanere a casa” talvolta all’interno di una difficile gestione delle relazioni familiari, possono diventare importanti fattori di rischio per la salute psichica e per il benessere psicologico delle persone.

Per contrastare queste considerevoli ricadute sul benessere individuale e collettivo, l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana ha promosso un coordinamento tra due delle più importanti realtà sanitarie presenti a Palermo: l’Asp e il Servizio di Psicologia dell’Università degli Studi di Palermo. Grazie al supporto offerto attraverso colloqui telefonici dagli psicologi dell’ASP e attraverso un ciclo di incontri di gruppo online promosso dal Servizio di Psicologia UniPa, sarà possibile ricevere l’aiuto necessario a superare il momento di difficoltà che si sta vivendo.

“Abbiamo messo insieme – dichiara la Presidente dell’Ordine degli Psicologi Gaetana D’Agostino – due importanti realtà che già avevano dato il via a servizi specifici. La sinergia dei due enti, potrà offrire un servizio ancora più attento e peculiare in questo momento di difficoltà”.

Il servizio di supporto psicologico dell’ASP di Palermo, assicurato da Psicologi Psicoterapeuti da tempo impegnati nell’assistenza sanitaria, ha l’obiettivo di aiutare i cittadini a comprendere, affrontare e trasformare le inevitabili paure ed incertezze connesse all’emergenza che tutti stiamo affrontando.

“Attivo da alcune settimane – spiega Renato Di Giovanni, Direttore dell’U.O.C. Psicologia dell’Azienda sanitaria provinciale – ha già accolto circa 200 telefonate da parte di persone di tutte le età che manifestano bisogni connessi al senso di fragilità e impotenza. Abbiamo, inoltre, ricevuto numerosi messaggi all’indirizzo mail dedicato, da parte di coloro che preferiscono utilizzare la scrittura per raccontare e condividere la quotidianità, i pensieri e le emozioni di questo momento”. Per un colloquio telefonico con gli operatori dell’ASP bisogna contattare i numeri 091 7036951 oppure 091 7036952 o inviare una mail a tiracconto.covid@asppalermo.org

“La condizione di incertezza e la paura del contagio sta mettendo a dura prova la capacità di resilienza della cittadinanza. Il fatto che tre importanti istituzioni – dichiara Cecilia Giordano, Responsabile del Servizio di Psicologia UniPa – mettano insieme le loro risorse per non lasciare indietro nessuno, è particolarmente importante quale concreto segnale di coesione sociale e di attivo contrasto all’inerzia e allo smarrimento suscitati dalla pandemia”.

Per un primo appuntamento per un intervento di secondo livello (supporto psicologico di gruppo online, supporto rivolto ai caregivers di soggetti affetti da patologie neurologiche e ai familiari di studenti con BES e DSA) chiamare il numero 09123897788 o inviare una mail a servizio.psicologia@unipa.it.