Vittoria, 2 positivi in casa di cura

VITTORIA (RAGUSA) – Sono positivi al tampone altri due ospiti nella casa di riposo di Vittoria dove tre giorni fa è già risultata positiva una 83enne. I due anziani sono asintomatici, ma considerata la delicatezza della situazione sono stati ricoverati nella divisione di Malattie infettive dell’ospedale Maggiore di Modica, hub per il Covid 19 in provincia di Ragusa. Intanto l’Asp Ragusa ha messo in sicurezza sanitaria la struttura di Vittoria che ospita una sessantina di anziani, chiudendo l’accesso agli esterni e predisponendo la presenza di personale dell’Asp-Usca-Unità di continuità assistenziale che assisterà gli anziani per tutto il tempo necessario.