PALERMO – La Polizia di Stato ha arrestato tre palermitani: G.C, 31 anni e i fratelli R.L. e G.L., 30 e 31 anni, accusati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. I tre sono stati bloccati all’una e mezza di notte in via Bernardino Verro, allo Sperone, nel corso dei controlli anti Covid 19. Uno dei fermati è riuscito a sottrarsi al controllo e a far momentaneamente perdere le proprie tracce. Dopo ricerche, è stato arrestato. Tutti sono stati anche multati per la violazioni delle misure di contenimento dell’emergenza coronavirus.

(ANSA).