Sarebbe un’alternativa alle strutture in plexiglass che già nelle scorse settimane hanno fatto tanto discutere. Secondo gli architetti di uno studio romano un’idea sicura per poter andare al mare al tempo del Coronavirus c’è: cupole fatte di bamboo con panelli di tessuto non tessuto e spazio per due letti e una doccia di acqua salata. È la proposta romana alle gabbie di plexiglas progettate da una azienda modenese. A spiegare nel dettaglio come funzionerebbero è Valerio Campi, dello studio “Obicua”, intervistato dall’edizione on line del Corriere della Sera:”Con quattro metri di diametro e una spesa di 500 euro circa si può andare al mare in assoluta sicurezza, evitando affollamenti. L’idea è nata un po’ per gioco, vedendo quelle gabbie in plexiglas ci siamo chiesti se era possibile dare una risposta più da architetti ed è nata la “cupola”. Lo spunto viene dalle tende da campo che usano in Mongolia con materiali leggeri e biocompatibili. Si riprende un po’ l’idea della tenda in un villaggio, componibile in mezz’ora e una volta smontata può entrare in una scatola di mezzo metro per mezzo metro”