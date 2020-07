Fase 2: termoscanner in tutte le stazioni del Paese

Termoscanner non solo nelle grandi stazioni e negli hub aeroportuali, ma in tutte le stazioni e aeroporti del paese. E’ una delle misure che dovrebbe entrare nelle linee guida per i trasporti allegate al prossimo dpcm per la ripartenza. Tra le altre misure dovrebbe inoltre essere previsto l’obbligo su tutti i mezzi di trasporto collettivo del distanziamento sociale e della mascherina. Nuove regole anche per i cantieri, con un nuovo protocollo. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti fa sapere che sarà estesa al 15 giugno la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).