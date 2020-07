PALERMO – Una celebrazione diversa dalle solite, quella di oggi a Palazzo delle Aquile, dove il Sindaco Leoluca Orlando e il Presidente del Consiglio Comunale Totò Orlando hanno accolto la Prefetta Antonella De Miro e una delegazione dell’ANPI per la commemorazione dei caduti e deportati durante la lotta al nazifascismo a 75 anni dalla Liberazione. Il Sindaco ha anche ricevuto da Armando Sorrentino dell’ANPI la bandiera dell’Associazione dei Partigiani, che è stata esposta accanto alle bandiere istituzionali. “Una celebrazione sobria e silenziosa – ha detto il Sindaco – a perenne ricordo dei caduti per la libertà di tutti, nella consapevolezza e nell’impegno che oggi come ieri restano fermi ed imprescindibili quei valori di democrazia e antifascismo, di solidarietà e umanità.”