3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Al Nord residui piovaschi al mattino tra Veneto e Friuli, più sole altrove ma con instabilità diurna sui settori alpini e prealpini. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 24. Al Centro instabile in Sardegna con piogge e locali temporali, più sole sui settori peninsulari salvo locali nubi sul Tirreno. Temperature stazionarie, massime tra 20 e 24. Al Sud instabile sulla Sicilia, con locali piogge, più sole altrove ma con nubi in arrivo da ovest nel corso del giorno. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 21.