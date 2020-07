ENNA – Due scosse di terremoto a Troina, in provincia di Enna in Sicilia. La prima nella notte tra il 24 e il 25 aprile, alle 2.40, con magnitudo 3.2 e ad una profondità di 26 chilometri. La seconda stamattina alle 9.21, di magnitudo 3.5 e ad una profondità di 29 chilometri. Gli eventi sismici sono stati registrati dai sismografi dell’Ingv, così come quella rilevata nella giornata di ieri in provincia di Palermo: nel pomeriggio una scossa di magnitudo 3.5 è infatti stata avvertita dalla popolazione del territorio madonita.