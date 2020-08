PALERMO – Boom di guariti dal coronavirus in Sicilia. Secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla presidenza della Regione Siciliana, infatti, tra ieri e oggi risultano guarite 196 persone: di queste 183 erano in isolamento domiciliare e 13 ricoverate in ospedale. Il numero complessivo dei guariti nell’Isola sale quindi a 720. Scende di 165, invece, il computo degli attuali contagiati: 2.107. I morti sono 228 (4 più di ieri), mentre i nuovi casi scoperti nelle ultime 24 ore sono 35. Il numero dei positivi riscontrati nell’Isola dall’inizio dell’emergenza epidemiologica è di 3.055. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 70.104 (+1.853 rispetto a ieri), su 65.689 persone. Al momento i ricoveri in ospedale sono 478, di cui 33 in terapia intensiva. Sono 1.629, infine, i positivi in isolamento domiciliare.

