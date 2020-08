SALEMI (TRAPANI) – “Un altro importante aggiornamento dalle autorità sanitarie. Il numero dei guariti a Salemi è salito a 15. I positivi sono scesi a 9. Nessun nuovo caso registrato al momento”. Lo scrive sulla propria pagina Facebook il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, che fornisce gli ultimi numeri sull’emergenza Covid-19 nella cittadina trapanese. “I salemitani stanno dando una grande prova di maturità e questi dati ne sono la prova: i sacrifici di queste settimane non sono stati vani. Adesso non dobbiamo mollare: dobbiamo essere prudenti e non cedere a facili entusiasmi. L’obiettivo è consolidare il trend per uscire dalla fase dell’emergenza”. Salemi è uno dei quattro comuni siciliani dichiarati zona rossa: gli altri sono Agira e Troina, nell’Ennese, e Villafrati, nel Palermitano