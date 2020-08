PALERMO – “Approvate le nostre proposte alla Finanziaria su Formazione professionale, Scuola e Università”. Lo afferma il parlamentare regionale di Italia Viva e presidente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro dell’Ars Luca Sammartino. “Per la formazione professionale – prosegue – previsti 15 milioni per gli arretrati del “Fondo di garanzia” del personale del comparto ed altri 13 milioni per aggiornare gli operatori “storici” non occupati. Alle scuole statali e paritarie e agli enti di formazione destinati 25 milioni per acquistare attrezzature, programmi e pacchetti di traffico internet per la didattica online”. “Grazie a 25 milioni – continua Sammartino – si potrà studiare in sicurezza adeguando i locali di scuole, università ed enti di formazione, garantendo il distanziamento ed i Dpi. Stanziati anche 20 milioni per contrastare la dispersione scolastica”.

“Sarà garantito il diritto allo studio con 8 milioni in più per le borse di studio Ersu agli universitari “idonei non assegnatari” e – spiega il parlamentare Iv – i fuorisede avranno un contributo forfettario di 500 euro per tutti gli universitari in affitto iscritti agli atenei, conservatori ed accademie della Sicilia Per la specializzazione dei medici destinati 5 milioni in più per le borse di studio e 3 milioni per nuove borse a sostegno dei dottorandi siciliani. Sono previste esenzione dalle tasse, per il prossimo anno accademico, per gli studenti che rientrano o si trasferiscono negli atenei siciliani”, conclude Sammartino.