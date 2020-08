In via Enrico Petrella

PALERMO – Un incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento al secondo piano di un palazzo in via Enrico Petrella a Palermo. I pompieri hanno salvato dal rogo due persone, tra cui un disabile. Nel corso dell’operazione sono stati soccorsi anche altri due condomini che erano rimasti bloccati al terzo piano. Indagini in corso per accertare le cause del rogo.

(ANSA).