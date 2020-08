PALERMO – “In queste ore il governo regionale ha messo in opera un vero e proprio ‘scippo’ in danno dei comuni siciliani. L’articolo 5 della finanziaria fa man bassa del Poc e ieri sera con il parere del governo è stato bocciato l’emendamento del Pd che prevedeva quantomeno la salvaguardia dei progetti muniti di ‘decreto di accertamento in entrata’. Insomma puntano spudoratamente anche a quelle risorse con un capitolo già istituto e con un destinatario specifico. Per completare la opera le menti illuminate del centrodestra siciliano hanno annunciato un emendamento al ddl di rinvio del voto, che punta a commissariare gli oltre 60 Comuni siciliani per i quali era previsto il voto a maggio. Insomma così il golpe è completo”. Lo dice Anthony Barbagallo, parlamentare regionale del Partito democratico.

“Anziché ringraziare i sindaci per quello che stanno facendo in questo momento così delicato – aggiunge – il centrodestra pensa di commissariarli al fine di gestire nomine e incarichi in vista della prima tornata utile, mentre – continua Barbagallo – per racimolare le risorse necessarie alla copertura della discutibile manovra economica regionale prevede di rimodulare i fondi Poc in danno degli stessi comuni. Il Partito democratico – conclude – si opporrà in tutte le sedi al disegno del governo e della sua maggioranza sostenendo norme di buon senso che tutelino i cittadini ed territori”.

La replica dell’assessore all’Economia Gaetano Armao

“Ancora inebriato dai canti del 25 aprile l’on. Antony Barbagallo si lancia sino a paventare “scippi” e “golpe” sui fondi dei comuni da parte del governo regionale, fondi che in nessun modo vengono toccati dalla manovra come ampiamente precisato in Commissione dal #GovernoMusumeci. Capisco che occorre far opposizione, ma ci vogliono argomenti concreti …e poi è già il 26 aprile” così l’assessore all’Economia Gaetano Armao ha replicato sulla propria pagina Facebook alle parole del deputato Barbagallo.