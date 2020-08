ROMA – “Non credo che dobbiamo essere drastici. Io amo il mare ed è la sede preferita delle mie vacanze. Dovremo inventare un modo diverso di vivere il mare. Da un lato abbiamo l’esigenza di riappropriarci di alcuni momenti importanti per la nostra sfera esistenziale ma dall’altro non possiamo vanificare gli sforzi e i risultati ottenuti”. Così il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, rispondendo a una domanda di Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3 se si dovrà saltare l’estate. (ANSA).