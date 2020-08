Covid, malati ancora in calo

Le vittime sono 333, come riportato dalla conferenza stampa del lunedì della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus, diminuiscono le persone attualmente malate (-290). Ma La notizia importante è forse questa: per la prima volta dal 16 marzo le persone in terapia intensiva scendono sotto le 2.000, un valore dimezzato rispetto al 3 aprile che aveva registrato il picco più alto di posti letto occupati con 4.068 unità.

I numeri mostrano il “successo delle misure di contenimento adottate, ma bisogna riflettere man mano che ci avviamo a caute aperture: dovremo monitorizzare con grande attenzione il numero dei casi, ad esempio usando come indicatore le terapie intensive, per valutare l’efficacia delle misure ma anche la capacità in fase di aperture di contenere infezione”. Così Silvio Brusaferro dell’Istituto Superiore di Sanità in conferenza stampa alla Protezione civile.