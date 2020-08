Mascherine, prezzo bloccato

Le mascherine – come ha annunciato ieri il premier Conte – saranno a prezzo bloccato a 50 centesimi e obbligatorie su tutti i mezzi pubblici. Potranno essere di stoffa e non saranno una misura sostitutiva al distanziamento sociale, necessario soprattutto per chi dovrà spostarsi con bus, metro, treni, aerei o traghetti. Lo prevedono le linee guida sui trasporti messe a punto dalla ministra Paola De Micheli, che sono pronte per essere allegate al dpcm sulla Fase 2.