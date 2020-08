Mille euro agli operatori sanitari

Due nuove norme per rinforzare il sistema sanitario nel suo complesso. Sia quello oggi impegnato nel contrasto al Covid-19 sia quello che in prospettiva potrà e dovrà difendere i cittadini da nuove emergenze epidemiologiche. Questo il senso dei due emendamenti proposti da Marianna Caronia della Lega, approvati ieri in Commissione Bilancio ed inseriti nella Finanziaria regionale di cui oggi inizierà la discussione all’ARS. Il primo provvedimento prevede un contributo mensile fino a 1.000 euro per tutti i lavoratori del sistema sanitario impegnati nel fronteggiare l’emergenza Covid. Medici, infermieri, personale para-sanitario e della SEUS potranno beneficiare di questo riconoscimento in seguito ad un accordo che il Governo regionale stipulerà con le organizzazioni sindacali. Il secondo provvedimento riguarda invece la riconversione delle imprese ed aziende per produrre dispositivi di protezione o altri prodotti utili per contrastare le emergenze sanitarie. La norma approvata ieri prevede che presso l’IRFIS sia costituito uno specifico fondo da 40 milioni di euro, per sostenere quelle imprese con sede legale in Sicilia che abbiano già avviato o intendano avviare la produzione di mascherine, tute, igienizzanti, tecnologie elettromedicali e quanto possa essere necessario a fronteggiare emergenze come quella del Covid-19.

“L’emergenza Covid-19 ha mostrato la fragilità del sistema italiano di fronte alla necessità di garantire in modo veloce e diffuso materiali indispensabili per tutelare gli operatori sanitari e tutti i cittadini. Con questa norma diamo una risposta strutturale, permettendo alle imprese siciliane di avviare la produzione di quanto necessario, rendendolo di fatto disponibile in tempi brevi e soprattutto sottraendolo a speculazioni del mercato internazionale come quelle cui stiamo assistendo in questi giorni.