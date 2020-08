TROINA (ENNA) – Altri sette pazienti e sei operatori guariti dal Covid-19 all’Irccs Oasi Maria Santissima di Troina, in provincia di Enna, in cui era scoppiato un focolaio di coronavirus con 172 contagi. Nella giornata di oggi sono stati infatti notificati all’istituto, dal laboratorio di Virologia del Policlinico di Catania, i risultati del secondo tampone consecutivo effettuato su alcuni pazienti e operatori della struttura. A comunicare la notizia dell’esito della guarigione di altri ospiti della struttura e operatori sanitari è la direzione Sanitaria dell’istituto. “Un risultato che fa ben sperare se si considera che ad oggi i guariti salgono complessivamente a 17 – si legge in una nota. Un numero significativo al quale bisogna aggiungere ulteriori risultati che arriveranno nei prossimi giorni a seguito delle numerose negativizzazioni avvenute sia sui pazienti che sugli operatori”. Venerdì si sono registrate anche le dimissioni dall’ospedale Umberto I di Enna del presidente dell’Irccs Oasi, don Silvio Rotondo, che è clinicamente guarito, sta bene ed è all’interno della struttura dove sta già osservando il previsto isolamento obbligatorio. La direzione Sanitaria dell’istituto “continuerà a seguire l’evoluzione clinica dei propri pazienti – ancora la nota – e confida nella notifica di ulteriori guarigioni”. Ad oggi il quadro dei contagi nella struttura è migliorato e l’emergenza sanitaria “è sostanzialmente contenuta”.

