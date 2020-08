Prende il sole in topless

Secondo l’accusa, prendeva il sole in topless, sdraiata su un prato nel parco storico di Monte Sole, sull’Appennino bolognese. La donna, una 34enne italiana, è stata multata dai carabinieri di Marzabotto per aver violato la normativa legata all’emergenza Coronaivirus. Quando i militari hanno fatto notare alla donna che l’abbronzatura non rientrava tra le situazioni di necessità, lei è andata su tutte le furie insultando i militari. Oltre alla multa di quasi 300 euro, è scattata anche la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.