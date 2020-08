PALERMO – Due negozi di abbigliamento per bambini abusivi, una pasticceria e una macelleria aperte al pubblico. Sono le irregolarità accertate lo scorso fine settimana e il 25 aprile da carabinieri del Nas di Palermo e della compagnia di San Lorenzo durante controlli del rispetto delle ordinanze anti Covid-19. fossero rispettare. Due negozi per bambini, che possono aprire come disposto dal governo nazionale, erano abusivi e sono stati chiusi. Serrande abbassate per alcuni giorni a una pasticceria trovata aperta al pubblico a Monreale (Pa) e una macelleria in piazza Ingastone a Palermo. Tutti i casi sono stati segnalati alle autorità competenti, compresa la Camera di commercio.

(ANSA).