Scusate, a Palermo

Ma a Palermo è già finito il lockdown e non l’abbiamo saputo? Per carità, tutti gli automobilisti che circolavano stamattina avranno avuto autocertificazioni impeccabili, motivi di necessità, salute, etc etc… Tuttavia, se uno ragiona sull’impatto visivo, qualche dubbio rimane. Oggi, Palermo, sembrava la solita città in un giorno normale.

Incolonnamenti in via Notarbartolo, traffico moderato in viale Strasburgo, molte persone a piedi, una discreta parte senza la mascherina che non è obbligatoria ma rappresenta un’arma in più contro il Coronavirus. Il distanziamento sociale quasi mai rispettato. Gruppetti. Crocicchi. Eh sì, assembramenti. Non un buon auspicio in vista della Fase due.

Allora tanto vale ricordarlo: l’accesso a una Fase tre di maggiore libertà e serenità dipenderà soprattutto dai nostri comportamenti, dalla nostra responsabilità, dalla nostra capacità di essere scudi che proteggono se stessi e gli altri dal Covid.

I tempi sono difficilissimi. Ed è drammatico sentirsi come penzolare tra due estremità: morire di virus o morire di fame. Starà a noi, alle scelte che metteremo in campo ogni giorno, l’intelligenza di trovare insieme il giusto equilibrio per la sopravvivenza, aspettando la vita.

Intanto la domanda è ancora lì: a Palermo è già finito il lockdown?