PALERMO – Elezioni nei Comuni siciliani in autunno, niente commissariamenti ma proroghe per i sindaci. Questo quanto è passato oggi in commissione Affari istituzionali all’Ars. “Esprimiamo apprezzamento per la decisione dell prima commissione affari istituzionali dell’Ars di prevedere lo svolgimento del turno elettorale amministrativo ordinario 2020 per i Comuni, nei giorni di domenica e lunedì fino alle 14.00, nel periodo dal 15 settembre al 15 novembre 2020 e di prorogare il mandato dei sindaci e dei consiglieri comunali fino al completamento delle operazioni elettorali rinviate.” Lo dicono i deputati del Pd Giuseppe Lupo e Antonello Cracolici, componenti della prima commissione parlamentare dell’Ars. Le elezioni degli organi delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali si svolgeranno entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti. I commissari degli organi delle città metropolitane e dei LIberi Consorzi Comunali sono prorogati non oltre il 31 gennaio 2021. Per la presidenza di Liberi consorzi comunali saranno candidabili tutti i sindaci in carica.

La norma è stata votata all’unanimità in commissione. Il ritorno al voto in due giorni è ispirato all’esigenza di limitare al massimo gli assembramenti alle urne.