Germania, misure più lente

E’ salito di nuovo il tasso di contagio da Coronavirus in Germania: da marzo, per la prima volta, una persona ne contagia un’altra. La notizia è stata resa nota dal Robert Koch Institut. Secondo l’Istituto in Germania sono registrati 156.337 casi di contagio e 5.913 vittime. Dalla settimana scorsa in Germania sono stati riaperti i negozi, ma vige ancora il divieto di contatto e da ieri è obbligatorio indossare le mascherine nei negozi e sui mezzi di trasporto pubblico.