PALERMO – “La Finanziaria regionale preveda un sostengo per Lampedusa e Pozzallo, le due realtà siciliane maggiormente impegnate sul fronte dell’emergenza migranti che hanno sempre dimostrato piena disponibilità all’accoglienza salvando in più di una occasione l’immagine dell’intera Europa, e che in questo momento vivono una situazione resa ancora più difficile dall’emergenza Coronavirus”. È l’appello, contenuto in una lettera rivolta al Presidente della Regione Nello Musumeci, dei sindaci dei due Comuni, Totò Martello (Lampedusa) e Roberto Ammatuna (Pozzallo). “Da notizie di stampa – scrivono i due sindaci al Presidente Musumeci – apprendiamo che all’interno della finanziaria regionale attualmente all’esame dell’Ars non sarebbe previsto alcun aiuto specifico per i nostri Comuni: tutto ciò non può essere accettato da chi si è sempre speso, a costo di grandi sacrifici, anche sobbarcandosi responsabilità e compiti imputabili ad altri livelli istituzionali”. “Chiediamo quindi al presidente Musumeci ed alle forze politiche presenti all’Assemblea Regionale Siciliana – aggiungono Martello ed Ammatuna – di intervenire attraverso la manovra economica regionale per sostenere i Comuni di Lampedusa e Pozzallo, tenendo conto del ruolo svolto sino ad oggi dalle due amministrazioni e dalla cittadinanza locale sul fronte dell’accoglienza e della tutela dei diritti umani, anche in piena emergenza Coronavirus”.