Italia, ecco lo studio choc:

Sono state le misure stringenti adottate dall’Italia a contenere il virus e limitare i decessi da Covid-19. E’ quanto emerge da uno studio italiano pubblicato su ‘Nature Medicine’ dal team di Giulia Giordano dell’Università di Trento. I ricercatori – come si legge su un’agenzia Adnkronos e su diversi quotidiani – hanno usato un nuovo modello matematico per ‘mappare’ l’andamento dell’epidemia in Italia, e ipotizzare gli effetti di un allentamento delle misure. “Se le avessimo rimosse dal 9 aprile, solo nel primo anno avremmo avuto 70mila decessi legati a Covid-19 nel nostro Paese – ha spiegato Giordano all’agenzia Adnkronos Salute – Ma un ‘liberi tutti’ il 4 maggio, senza una campagna massiccia di test, un tracciamento meticoloso dei contatti, misure di protezione e distanziamento sociale potrebbe portare a un risultato analogo”.