Mascherine per tutti

Dove trovare le mascherine? Si pensa a punti di distribuzione e vendita vicini ai luoghi di bigliettazione elettronica del trasporto pubblico locale. E’ l’ipotesi alla quale sta lavorando la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli che ha dichiarato in una trasmissione televisiva: “Stiamo provando a capire, soprattutto per le aziende più grandi di trasporto pubblico locale, se si possono immaginare dei punti di distribuzione e vendita delle mascherine vicine ai luoghi di bigliettazione elettronica. E’ un’ipotesi di lavoro per aiutare il più possibile le persone”.