Dopo il meme pubblicato dall'assessore con il premier Conte 'in arresto'

PALERMO – “Si è trattato di un post infelice, tanto che io stesso ho chiesto all’assessore di rimuoverlo e me ne scuso con il presidente del Consiglio. Ma poichè si trattava soltanto di satira, le polemiche che ha sollevato mi sembrano francamente pretestuose”. Così il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha commentato, nel corso di un’intervista a Telecolor, la richiesta di dimissioni avanzata da alcuni esponenti politici dell’opposizione nei confronti dell’assessore al Turismo Manlio Messina che ha pubblicato e poi rimosso sul suo profilo facebook un fotomontaggio con il premier Conte in manette tra due carabinieri. “Per me – ha chiosato Musumeci – l’incidente è chiuso”.(ANSA).