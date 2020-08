Altri Paesi europei stanno allentando il lockdown. Non tutti e non tutti in misura uguale. Ecco un quadro dei Paesi europei, con informazioni riportate dal sito dell’agenzia Agi e dal Corriere della sera. .

Albania

Negozi e tribunali saranno riaperti questa settimana e le persone potranno rimanere fuori per più degli attuali 90 minuti al giorno.

Austria

Grandi negozi, centri commerciali e parrucchieri riapriranno dal primo maggio. I ristoranti e gli hotel potrebbero riaprire da metà .

Belgio

Ha annunciato un piano per consentire l’apertura dei negozi dall’11 maggio, con la riapertura delle scuole la settimana successiva.

Croazia

Sono stati riaperti quasi tutti i negozi. Sono tornati operativi anche i trasporti pubblici.

Francia

L’11 maggio si dovrebbero allentare le misure ma sulla riapertura delle scuole l’Eliseo sta cambiando idea. Annullato il campionato di calcio.

Germania

Alcune misure sono state allentate la scorsa settimana. Da oggi mascherine obbligatorie nei negozi e sui mezzi pubblici in quasi tutti i Laender . Ieri, ma solo ieri, l’indice R0 è risalito a 1.

Grecia

Da oggi riaprono uffici comunali e tribunali. Seguiranno, in settimana, i negozi. Il lockdown dura fino al 4 maggio.

Lettonia

Qui c’è stato un lockdown soft. Hanno chiuso scuole, cinema e teatri ma fabbriche e teatri sono rimasti aperti. Si è puntato molto sui test per individuare i positivi e isolarli. E i morti sono stati poco più di una decina.

Norvegia

Una settimana dopo i ‘barnehager’ – nidi e scuole materne – sono tornati in classe anche i bambini delle scuole elementari. Vietati i grandi eventi.

Portogallo

Primi allentamenti da inizio maggio, poi ulteriori ogni quindici giorni

Repubblica ceca

Riaperte da oggi le università. I viaggi non essenziali sono ora consentiti, mascherine sono obbligatorie in pubblico.

Spagna

I bambini possono uscire di casa una volta al giorno accompagnati da un adulto. Il governo prevede di consentire l’allenamento e le passeggiate all’aperto dal 2 maggio.

Svezia

Qui il lockdown non c’è stato: si è fatto affidamento sul senso di responsabilità dei cittadini.

Svizzera

Aperte alcune attività, tra cui i parrucchieri e i venditori di fiori, ma la fase successiva inizia l’11 maggio, con il rientro a scuola dei bambini delle elementari e la riapertura di tutti i negozi.