Nel prossimo decreto ci saranno 10 miliardi per le imprese e a fono perduto. L’annuncio è del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Si tratta di indennizzi alle aziende con meno di 9 dipendenti e con importo medio “dell’ordine dei 5mila euro”. In più dovrebbe arrivare “lo sblocco di 12 miliardi di pagamenti della Pubblica amministrazione e agevolazioni sugli affitti”.

Non è ancora chiaro chi dovrà erogare i soldi a fondo perduto. Potrebbe essere l’Agenzia delle entrate con accredito su conto corrente. La platea individuata è circa di 1,6 milioni di persone.

Il ministro ha anticipato le misure in un’intervista al Sole 24 Ore. Si lavora anche ad agevolazioni sugli affitti degli immobili sul taglio delle bollette: “Agiremo sulle utenze non domestiche con potenza superiore a 3kw, per un costo di 600 milioni. Per tre mesi, maggio, giugno e luglio, i contatori che hanno una potenza impiegata superiore saranno equiparati a quelli a 3 kilowatt. Questo abbatterà gli oneri fissi e chi è rimasto chiuso in questi tre mesi riceverà una bolletta quasi pari a zero”.