Coronavirus, contagi e App

Arrivano le regole per il tracciamento dei contatti in funzione anti-contagio da Coronavirus tramite App. Le norme – tanto attese e oggetto di dibattito – sono contenute nella bozza di un decreto sulle intercettazioni all’ordine del giorno ad un Consiglio dei ministri convocato alle 21.30 di questa sera. Il decreto conterrà misure in materia di ordinamento penitenziario e a tutela dei dati personali in relazione alla app Immuni. In ogni caso, l’utilizzo dell’App per il tracciamento del coronavirus e i relativi dati cesseranno entro il 31 dicembre 2020.